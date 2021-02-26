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Ermenistan'da muhtıra sonrası son durum ne?

26.02.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Ermenistan'da muhtıra sonrası son durum ne?

Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası için muhtıra yayımlamasından sonra ülkede orta yol arayışları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan ve bazı muhalif liderlerle bir araya geldi.

Muhalif liderlerden Artur Vanetsyan yaptığı açıklamada, Sarkisyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ile istişarelere devam edeceğini söylediğini aktardı.

Bu arada Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a muhtıra veren Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınmasına yönelik kararnameyi imzalamadı.

HALK HALA SOKAKLARDA

Başkent Erivan’da Bagramyan Caddesi'nde yürüyüş yapan, ülkedeki 17 muhalif partinin temsil ettiği gruplar, Cumhurbaşkanlığı rezidansına doğru ilerledi. Göstericiler Ermenistan Başsavcılığı binası önünde durarak, burada Paşinyan aleyhinde konuşmalar yaptı ve sloganlar attı. Muhalefetin akşam saatlerinde protesto eylemlerini arttırması planlanıyor.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın Gasparyan'ın görevden alındığına ilişkin kararnameyi imzalamadığı ortaya çıkmıştı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.

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