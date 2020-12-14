HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösteri! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösteri! Binlerce kişi sokaklara döküldü

14.12.2020 23:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösteri! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Ermenistan’da binlerce muhalif sokaklara dökülerek, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını istedi.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım’da imzalanan anlaşma gereği Dağlık Karabağ’da ateşkes ilan edilmesinin ardından anlaşmanın Ermenistan’ın aleyhine olduğunu savunan muhalefet, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep etmeye devam ediyor.

Siyasi kargaşanın devam ettiği ülkede istifa baskısı altındaki Paşinyan sabah saatlerinde kameraların karşısına geçerek istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Son dakika! ABD'den skandal Türkiye kararıSon dakika! ABD'den skandal Türkiye kararı

BİNLERCE KİŞİ CUMHURİYET MEYDANI'NA YÜRÜDÜ

Geçtiğimiz hafta “sivil itaatsizlik” ilan eden muhalefet, Paşinyan’ın istifası için her gün aralıksız eylemlerine devam ediyor. Akşam saatlerinde başkent Erivan’da bir araya gelen binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı’nda yürüdü. Göstericiler, sık sık “Hain Nikol” sloganı attı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto gösterisine muhalefet liderleri ve sendika temsilcileri de katıldı. Protesto sırasında herhangi bir olay yaşanmadı.

Muhalefet tarafından yapılan yazılı açıklamada Paşinyan’ın istifa talebi yinelenirken, yarın yine kitlesel eylemlerin yapılacağı duyuruldu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
DSÖ'den yeni koronavirüs türüyle ilgili açıklamaDSÖ'den yeni koronavirüs türüyle ilgili açıklama
Başvuru sonuçları açıklanacak mı?Başvuru sonuçları açıklanacak mı?

En Çok Okunan Haberler

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı...'

'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı...'

Bilim Kurulu Üyesinden yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Bilim Kurulu Üyesinden yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Erdoğan açıkladı! 4 günlük yılbaşı kısıtlaması kararı

Erdoğan açıkladı! 4 günlük yılbaşı kısıtlaması kararı

Çukur setinde skandal! Bir kamyon insanı maskesiz mesafesiz taşıdılar...

Çukur setinde skandal! Bir kamyon insanı maskesiz mesafesiz taşıdılar...

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Diğer Haberler

DSÖ'den İngiltere'de keşfedilen yeni koronavirüs türüyle ilgili açıklama

DSÖ'den yeni koronavirüs türüyle ilgili açıklama

Son dakika! Rusya'dan, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki

Rusya skandal karara sessiz kalamadı!

Son dakika! ABD'den skandal Türkiye kararı

Son dakika! ABD'den skandal Türkiye kararı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

Ermenistan'ın 6 yıldır esir tuttuğu iki Azerbaycan vatandaşı serbest bırakıldı

Ermenistan, iki Azerbaycan vatandaşını serbest bıraktı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.