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Ermenistan’da Paşinyan yeniden Başbakan

02.08.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan’da yapılan parlamento seçimlerini kazanan Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın imzaladığı kararname ile yeniden başbakan oldu.

Ermenistan’da Paşinyan yeniden Başbakan

Ermenistan’da geçtiğimiz 21 Haziran’da yapılan parlamento seçimlerini Başbakan Nikol Paşinyan’ın, Sivil Sözleşme Partisi yüzde 53,92 oy alarak kazanmıştı. Yapılan seçimler Ermenistan Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından da resmi olarak ilan edilince Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan bugün Nikol Paşinyan’ın yeniden başbakan olarak atanması yönünde kararname imzaladı.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Paşinyan’ın tekrar başbakan olarak atandığı belirtilirken seçimlerde Paşinyan’ın partisinin meclis çoğunluğunu da kazanmasından dolayı ulusal mecliste başbakan atanmasına yönelik seçim yapılmasına gerek olmadığı hatırlatıldı.

Ermenistan’da yeniden seçilen Başbakan Paşinyan ve milletvekilleri ulusal mecliste yemin ederken Paşinyan’ın önümüzdeki günlerde yeni hükümet kabinesini de oluşturması bekleniyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan
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