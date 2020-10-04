“Ermenistan Dağlık Karabağ’dan Çekilme Takvimi Açıklamalı”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Dağlık Karabağ’dan çekilme takvimi açıklayana kadar ülkesinin ateşkes kabul etmeyeceğini belirtti.

Televizyondan halka seslenen Aliyev, Azeri güçlerin 1990’larda Ermenilere kaybedilen toprakları geri almak için ilerlediğini söyledi.

Dağlık Karabağ’ın Azeri toprağı olduğunu kaydeden Aliyev, ülkesinin tek bir şartı olduğunu, onun da topraklarının kurtarılması olduğunu söyledi.

Rusya, Amerika ve Fransa Dağlık Karabağ’da ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapmıştı.

Dağlık Karabağ’da Çatışmaların Yayılma Tehlikesi

Bu arada Azerbaycan, Ermeni güçlerin ülkenin en büyük ikinci kenti Gence’ye roket saldırısı düzenlediğini, 1 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakü, Ermenistan içindeki askeri hedefleri imha edebileceği uyarısında bulundu.

Gelişme sadece Dağlık Karabağ bölgesiyle sınırlı gibi görünen çatışmaların yayılabileceği anlamına geliyor.

Gence'ye yönelik saldırıya kadar çatışmalar Azerbaycan’la Dağlık Karabağ arasında görünüyordu.