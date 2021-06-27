HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ermenistan'daki seçiminin kesin sonuçları açıklandı! İşte Paşinyan'ın oy oranı

Ermenistan'daki seçiminin kesin sonuçları açıklandı! İşte Paşinyan'ın oy oranı

27.06.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan’da düzenlenen erken parlamento seçiminin kesin sonuçlarına göre Nikol Paşinyan’ın partisi oyların yüzde 53,91’ini alarak birinci oldu.

Ermenistan'daki seçiminin kesin sonuçları açıklandı! İşte Paşinyan'ın oy oranı

Ermenistan Seçim Komisyonu Başkanı Tigran Mukuçyan, ülkede geçen hafta sonu yapılan seçimlerin kesin sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

PAŞİNYAN OYLARIN YÜZDE 53,91'İNİ ALDI

Ülkede 1 milyon 281 bin 997 seçmenin sandığa gittiğini, katılımın yüzde 49,39 olduğunu belirten Mukuçyan, seçim öncesinde istifa ettikten sonra başbakanlık görevini geçici olarak sürdüren Nikol Paşinyan’ın "Sivil Sözleşme Partisi"nin oyların yüzde 53,91’ini alarak parlamentoya girdiğini bildirdi.

Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın "Ermenistan İttifakı"nın yüzde 21,09 oy aldığını kaydeden Mukuçyan, eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serj Sarkisyan'ın desteklediği "Onurum Var İttifakı"nın da yüzde 5,22 ile barajı aşarak parlamentoya giren üçüncü parti olduğunu aktardı.

Ayrıca Ermenistan Seçim Komisyonu Başkanı Mukuçyan, erken parlamento seçimi sonucunda Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisinin 71 milletvekili, Koçaryan’ın Ermenistan İttifakı’nın 29 milletvekili, Sarkisyan’ın desteklediği Onurum Var İttifakı’nın ise 7 milletvekili ile parlamentoda sandalye sahibi olduğunu açıkladı.

"HÜKÜMETİ TEK BAŞINA KURABİLİR"

Mukuçyan geçen hafta yaptığı açıklamada, resmi olmayan ilk sonuçlara göre kazanan Nikol Paşinyan’ın "Sivil Sözleşme Partisi"nin aldığı oy oranı ile hükümeti tek başına kurabileceğini söylemişti.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatıManuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı
PARTNER"Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım""Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım"
751 çocuk için anma gecesi düzenlendi! Sessizce dua ettiler751 çocuk için anma gecesi düzenlendi! Sessizce dua ettiler
Anahtar Kelimeler:
seçim Ermenistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son hafta sonu kısıtlaması başladı! YKS'ye girecekler muaf tutulacak

Son hafta sonu kısıtlaması başladı! YKS'ye girecekler muaf tutulacak

AFAD ekiplerinin en zor görevi! Olay yerine gidince acı gerçeği öğrendiler

AFAD ekiplerinin en zor görevi! Olay yerine gidince acı gerçeği öğrendiler

Mayolu pozları olay oldu! Kiloları dikkat çekti

Mayolu pozları olay oldu! Kiloları dikkat çekti

İlginç evlilik teklifi! "Görgüsüz gibi..."

İlginç evlilik teklifi! "Görgüsüz gibi..."

Ankara'da polis kontrol noktasına ateş açıldı! Saldırgan gözaltına alındı

Ankara'da polis kontrol noktasına ateş açıldı! Saldırgan gözaltına alındı

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

"Katarlılar tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz girecek" iddiasına MSB'den yanıt

"Katarlılar tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz girecek" iddiasına MSB'den yanıt

Turkovac'tan sonra bir müjdeli haber daha

Turkovac'tan sonra bir müjdeli haber daha

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.