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Ermenistan’dan 'Azerbaycan’a ait bir uçak düşürdük' iddiası!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2020 13:57 | Son Güncelleme

Ermenistan Savunma Bakanı Şuşan Stepanyan, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ordusuna ait bir uçak ve iki insansız hava aracının imha edildiğini ileri sürdü.

Ermenistan’dan 'Azerbaycan’a ait bir uçak düşürdük' iddiası!

Stepanyan, Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından, temas hattının kuzeydoğusunda 12.15’te (11.15 TSİ) düşmana ait bir uçak vuruldu, kuzey yönünde de 12.07-12.10 arasında iki insansız hava aracını imha edildi” ifadelerini kullandı.

Stepanyan sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da Azerbaycan’a ait bir uçak ve insansız hava aracının vurulduğunu belirtmişti. Temas hattı boyunca askeri eylemlerin sürdüğünü belirten Stepanyan, “Düşmanın birliklerimizin savunmasını kırma girişimleri önlendi” açıklamasını yapmıştı.

Stepanyan, dün de üç uçağın vurulduğunu açıklamıştı.

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