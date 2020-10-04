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Ermenistan'dan Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2020 12:03 | Son Güncelleme

Ermeni askeri grupların, Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri Gence'yi, işgal altındaki Karabağ’da Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini bombaladığı bildirildi.

Ermenistan'dan Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırı

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermeni askeri grupların, Azerbaycan'daki şehir ve köylere yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

'GENCE'YE YÖNELİK SALDIRILAR ERMENİSTAN TOPRAKLARINDAN YAPILMIŞTIR'

Açıklamada, "Ermeni askeri gruplar, Gence şehrini, Karabağ’da ise Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini topçu ve roket atışlarıyla bombalıyor. Gence’ye yönelik saldırılar, Ermenistan topraklarından yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yaptığı açıklamada, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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