Ermenistan'dan Azerbaycan'ın sanayi kentine saldırı

"Ermenistan devlet terörünün sivillere karşı saldırıları devam ediyor" diyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan, Azerbaycan'ın sanayi kenti Mingeçevir'e füzeli saldırı düzenledi" açıklamasında bulundu. Mingeçevir'de su rezervi ve elektrik santrali bulunuyor.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan ordusu yeniden sivilleri hedef aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine roket, Teter kentine ise topçu bataryalarıyla saldırdığını aktardı. Bakanlık, saldırılar sonucu çok sayıda sivilin yaralandığını açıkladı.

5 SİVİL YARALANDI

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Mingeçevir'e yaptığı roketli saldırıda 5 sivilin yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin çatışmaların yaşandığı bölgeye 100 kilometreden fazla uzaklıkta bulunan ve nüfusu 100 binden fazla olan Mingeçevir şehrinde sivillerin yoğun bulunduğu bölgelere roketli saldırı düzenlediği aktarıldı. Başsavcılık, atılan roketlerden 2 tanesinin patlamadığını açıklarken, roketlerden birinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 sivilin yaralandığını duyurdu.