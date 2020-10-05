Ermenistan'dan Azerbaycan'ın sanayi kentine saldırı

"Ermenistan devlet terörünün sivillere karşı saldırıları devam ediyor" diyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan, Azerbaycan'ın sanayi kenti Mingeçevir'e füzeli saldırı düzenledi" açıklamasında bulundu. Mingeçevir'de su rezervi ve elektrik santrali bulunuyor.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan ordusu yeniden sivilleri hedef aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine roket, Teter kentine ise topçu bataryalarıyla saldırdığını aktardı. Bakanlık, saldırılar sonucu çok sayıda sivilin yaralandığını açıkladı.
Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Mingeçevir'e yaptığı roketli saldırıda 5 sivilin yaralandığını duyurdu.
Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin çatışmaların yaşandığı bölgeye 100 kilometreden fazla uzaklıkta bulunan ve nüfusu 100 binden fazla olan Mingeçevir şehrinde sivillerin yoğun bulunduğu bölgelere roketli saldırı düzenlediği aktarıldı. Başsavcılık, atılan roketlerden 2 tanesinin patlamadığını açıklarken, roketlerden birinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 sivilin yaralandığını duyurdu.
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Hızı ve Abşeron bölgelerine 300 kilometre menzilli füzeler fırlattı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hızı ve Abşeron bölgelerine Ermenistan ordusunca 300 kilometre menzilli 2 füze atıldığını duyurdu.
Ermenistan ordusu bugün sabah saatlerinde Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye füzeyle ve yasaklı misket bombasıyla saldırmıştı.