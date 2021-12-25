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Ermenistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması! "Ermeni-Türk görüşmeleri başarılı olursa..."

25.12.2021 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dikkat çeken bir 'Türkiye' açıklaması yaptı. Paşinyan, Türk ve Ermeni temsilcilerin görüşmelerinden sonuç alınırsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini söyledi.

Ermenistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması! "Ermeni-Türk görüşmeleri başarılı olursa..."

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Paşinyan, yaklaşık 2 buçuk saat süren programda Azerbaycan ile yaşanan Dağlık Karabağ sorunu, Ermenistan-Rusya ilişkileri ile Ermenistan-Türkiye ilişkileri de dahil birçok konuda soruları cevapladı.

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Türkiye ile müzakerelere başlanması ve Nahçivan üzerinden açılacak olan karayolu koridoruna Ermenistan’ın izin vermesi yönündeki eleştirilerle ilgili gelen soruya cevap veren Paşinyan, "Transit güzergah oluşturma ve inşa etme gündemi bizim için önemli. Türkiye ile ilişkilerde muhtemel iletişimin daha geniş bir bölgesel öneme sahip olabileceği ortaya çıkıyor. Örneğin Ermenistan-Türkiye sınırının ve demiryolunun açılması gündemimizin en önemli konularından biridir” dedi.

"BEKLENTİMİZ İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ"

Paşinyan, “Havayolu trafiğinin yeniden başlama konusunda da umarız ki karşılıklı seferler başlar. Beklentimiz ilişkilerin normalleşmesi ama anlamalıyız ki çok nüansları olan çok zor bir meseleyle uğraşıyoruz ve Ermenistan’da bu konuda çok duygusal bir tavır var. Bir önceki basın toplantısının son bölümünde Ermeni-Türk ilişkilerine ilişkin algılar hakkında söylenenlerin kamuoyunda önemli bir tartışma konusu haline geldiğini memnuniyetle belirtmek isterim. Sorunun özü anlaşılmaya çalışıldı. Gerçek dışı bir iyimserlikten bahsetmiyoruz. Çünkü bunun bir temeli yok. Ancak taraflar konuşmaya ve iyimserlik için zemin hazırlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"4-5 GÖRÜŞME SONRASINDA SOMUT SONUÇLARA ULAŞIRSAK..."

Türk ve Ermeni temsilcilerin görüşmesinin ne zaman başlayacağı ile ilgili soruya cevap veren Paşinyan, "Umarım bir an önce başlar. 2, 3, 4, 5 görüşme olmayacak. Bu çok uzun bir süreç olacak. 4-5 görüşme sonrasında somut sonuçlara ulaşırsak çok daha iyi olacak. Bunu bekleyip görmek iyi olacak" dedi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ ÖN KOŞULSUZ NORMALLEŞTİRMEYE HAZIRIZ"

Müzakerelerin sonucunda Ermeni tarafının sözde Ermeni soykırımının tanınması konusunda ısrarcı olup olmayacağı ile ilgili soruya da net bir cevap veren Paşinyan, "Bütün Ermeni makamları Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz normalleştirmeye hazır olduklarını ilettiler. Yani (sözde) Ermeni soykırımının tanınması, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi, sınırların açılması için hiçbir zaman ön şart olmadı." dedi.

Paşinyan, Türk-Ermeni görüşmelerinde kendilerini Ruben Rubinyan’ın temsil edeceğini belirterek, "Sayın Rubinyan’ın eğitimi, deneyimi ve geçmişteki siyasi başarısı yeterlidir. Öte yandan Sayın Rubinyan’ın bu görevi tek başına almayacağını tüm süreci yürütecek diplomatik kadromuzdan bir ekip oluşturulacağını söylemiştim. Sayın Rubinyan müzakere heyetinin başındadır. Tabii bu Sayın Rubinyan’ın deneyimlerinin önüne geçeceğini ifade etmez" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme planlanıp planlanmadığı ile ilgili soruya da yanıt veren Paşinyan, "Sayın Rubinyan’ın, Türk muhatabıyla görüşmesinden başarılı sonuç çıkarsa o noktaya kadar bu durum olgunlaşır. Elbette bu müzakerelerden sonra üst düzey görüşmeler takip etmelidir. Süreç başarılı olursa bu görüşme mutlaka olacaktır" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Türkiye Recep Tayyip Erdoğan
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