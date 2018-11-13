Ermenistan'dan Türkiye'ye ret cevabı aldı

Sputnik'in haberine göre Ermenistan Başsavcılığı Sözcüsü Arevik Haçatryan, Türkiye'nin talebinin Öksüz'ün ABD'ye iadesi yönünde karar alındıktan sonra geldiğini belirterek, bu nedenle Ankara'ya ret cevabı verildiğini ifade etti.

'ABD'YE İADE EDİLECEK'

Haçatryan, "Ermenistan Başsavcılığı, Türkiye'deki yetkili makamlarının Türk asıllı lobici Kevin (Kemal) Öksüz'ün iadesi hakkındaki talebini aldı. Bu talebin Ermenistan Başsavcılığı'nın Öksüz'ün cezai soruşturma için ABD makamlarına iadesi hakkında karar almasını müteakip alındığı Türk tarafına bildirildi" dedi.

Interpol tarafından aranan Öksüz, ağustos sonunda Ermenistan'da yakalanmıştı.

Öksüz, ABD Temsilciler Meclisi Etik Komisyonu'na 'sahte belge sunmak'la suçlanıyordu. Kemal Öksüz'ün ABD vatandaşlığı aldıktan sonra ismini Kevin Öksüz olarak değiştirdiği belirtilmişti.

