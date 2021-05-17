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  4. Ermenistan’dan Rusya’ya yardım çağrısı: Azerbaycan askerleri çekmedi

Ermenistan’dan Rusya’ya yardım çağrısı: Azerbaycan askerleri çekmedi

17.05.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan, Azerbaycan askerlerinin geçen hafta yaptığı sınır ihlalinin ardından tamamen geri çekilme taahhüdünü yerine getirmediğini öne sürerek Rusya'dan askeri yardım talep etti.

Ermenistan’dan Rusya’ya yardım çağrısı: Azerbaycan askerleri çekmedi

Interfax haber ajansında yer alan habere göre Ermenistan’ın geçici başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, “Azerbaycan’ın silahlı güçlerinin Ermenistan topraklarını terk etmesi gerektiğine dair bir anlaşmaya varıldı. Bu anlaşma kısmen yerine getirildi; Azerbaycan’ın gerçekten çekildiği yerler var. Ancak anlaşma tamamen yerine getirilmediği için Rusya devlet başkanı ile askeri yardım hakkında görüştüm” dedi.

‘PUTİN ENDİŞEYİ PAYLAŞTI’

Kremlin sözcüsü ise yaptığı açıklamada, “Elbette, Ermenistan tarafı sınırdaki durum nedeniyle son derecece endişeli olduğunu iletti. Devlet Başkanı Vladimir Putin bu endişeyi paylaştı” dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da Eylül ile Kasım ayları arasında çatışmalar yaşandı. Azeri birlikler, Karabağ’ın güney kesiminin kontrolünü sağlamış, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almıştı.

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Azerbaycan Ermenistan

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