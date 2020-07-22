HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Endişe duyuyoruz

Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Endişe duyuyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 22.07.2020 19:22 | Son Güncelleme

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına olası müdahalesi konusunda endişeli olduklarını söyledi.

Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Endişe duyuyoruz

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan, France 24 kanalına mülakat verdi.

"Bu çatışmaya, daha doğrudan olası Türk müdahalesi konusunda endişeleriniz mi var?" sorusu üzerine Mnatsakanyan, "Açıkçası buna kayıtsız kalamayız. Elbette bunu kayıtsız bir şekilde karşılayamayız. Tabii ki bu bir endişe konusu." ifadesini kullandı.

"ENDİŞE DUYUYORUZ"

Mnatsakanyan, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına olası doğrudan müdahalesinden endişe duyduklarını belirtti.

Ermenistan'ın çatışma risklerini azaltmak ve ateşkes ihlallerini araştırmak için önlemler alma konusunda ısrarcı olduğunu iddia eden Mnatsakanyan, Azerbaycan'ın aynı ölçüde ısrarcı olmadığını ileri sürdü.

Mnatsakanyan, iki ülke arasındaki barış sürecini desteklemek için iyi bir temel oluşturmaya çalıştıklarını da iddia etti.

ERMENİSTAN, 12 TEMMUZ'DA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri Tümgeneral Heşimov olmak üzere 8 asker şehit olmuştu. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
AFP: Yunan donanması Ege'de yüksek teyakkuza geçtiAFP: Yunan donanması Ege'de yüksek teyakkuza geçti
MSB sözleşmeli er başvuruları başladı!MSB sözleşmeli er başvuruları başladı!

En Çok Okunan Haberler

Mert'ten tekne pozuna olay yorum

Mert'ten tekne pozuna olay yorum

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Pınar Gültekin'in babası yürekleri dağladı: Ben bittim, öldüm

Pınar Gültekin'in babası yürekleri dağladı: Ben bittim, öldüm

"Penisimi kesmezseniz tekrar yapacağım” demesine rağmen serbest!

"Penisimi kesmezseniz tekrar yapacağım” demesine rağmen serbest!

Pınar, aldatan evli erkekler için bakın ne demiş?

Pınar, aldatan evli erkekler için bakın ne demiş?

İlginizi Çekebilir

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Diğer Haberler
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

AFP: Yunan donanması Ege'de yüksek teyakkuza geçti

AFP: Yunan donanması Ege'de yüksek teyakkuza geçti

Fransa’da iki çocuk, yanan binanın camından atlayarak kurtuldu

Fransa’da iki çocuk, yanan binanın camından atlayarak kurtuldu

Zaharova'dan, kendisini 'dağ lalesi'ne benzeten Türk takipçisine cevap

Zaharova'dan Türk takipçisine cevap

Singapur'da bir Kovid-19 aşısı insanlar üzerinde test edilecek

Singapur'da bir Kovid-19 aşısı insanlar üzerinde test edilecek

Bolivya'da koronadan ölen 420 kişinin cesetleri toplandı

Bolivya'da koronadan ölen 420 kişinin cesetleri toplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.