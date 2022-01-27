“Ermenistan Dışişleri Bakanı Antalya’ya Gelebilir”

Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinde normalleşme sürecinde özel temsilcilerin görüşmesiyle ilk adımın atılmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu’na Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan’ın da katılabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon ile görüşmeleri sonrasındaki ortak basın toplantısında Ermenistan ile normalleşme sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Azerbaycan’ın da desteklediği Ermenistan ile normalleşme sürecini güven artırıcı adımlarla sürdürdüklerini anlatan Çavuşoğlu, bu kapsamda iki ülke özel temsilcileri arasında 14 Ocak’ta gerçekleştirilen ilk görüşmeye dikkat çekti. Türkiye’nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan’ın Türkiye Özel Temsilcisi Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan Moskova’da görüşmüştü. Özel temsilciler arasında sürekli temas olduğunu ve bundan sonraki toplantıyı kararlaştıracağını kaydeden Çavuşoğlu, iki ülke arasında karşılıklı uçuşların ise Şubat’ta başlayacağını hatırlattı.

Antalya Diplomasi Forumu’na (ADF) ise tüm ülkeleri davet ettiklerini belirten Çavuşoğlu, “Ermenistan Dışişleri Bakanı (Ararat Mirzoyan) ve yine Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan'ı davet ettik. (Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan en son, davet ettiğimiz kişilerin ADF'ye katılabileceğini söyledi. Memnun oluruz çünkü Azerbaycan da geliyor. Burada Azerbaycan da düşüncelerini söylesin, Ermenistan da söylesin. Aynı şekilde güven artırıcı adımlarını da bir parçası olmuş olur” dedi.

Stoltenberg’in Antalya’ya geleceğini açıkladı

Herkesin sesini ADF’de duyurmasını istediklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Afrika’dan ciddi bir katılım var. Şu ana kadar 45 dışişleri bakanı, artı devlet bakanlarıyla 50 bakan katılımını teyit etti. Latin Amerika bölgesinden 6 ya da 7 bakan teyit etti” bilgilerini verdi.

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri (Jens Stoltenberg) ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri (Marija Pejcinovic Buric) dahil 30 uluslararası örgüt temsilcisinin de ADF’ye katılacağını kaydederek, "Herkes buranın özgür bir ortam platform olduğunu gördü. Biz de bunu istiyoruz. Yani diplomasiyi ön plana çıkaralım, diyaloğu ön plana çıkaralım, var olan sorunlar da görüşülsün, geleceğe yönelik vizyonlar da ortay konsun” diye konuştu.

Orta Afrika Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirme iradesi

Türkiye ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nin ilişkilerini her alanda geliştirmek için irade ortaya koyduklarını da anlatan Çavuşoğlu, “Önümüzdeki süreçte karşılıklı büyükelçilikler açma konusunda bugün bir karar aldık. Daha önceki prensip kararımızı teyit ettik. Arkadaşlarımız da bizim tarafımızda gerekli çalışmaları başlattılar. Orta Afrika Cumhuriyeti, Ankara’da büyükelçilik açarlarsa da her türlü desteği vereceğimizi kendilerine söyledik” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve OAC arasında ulaşım imkanlarını konuştuklarını kaydeden Çavuşoğlu, mevkidaşı Sylvie’nin Türk Hava Yolları’nın (THY) doğrudan Türkiye’den OAC'nin başkenti Bangui’ye sefer gerçekleştirmesini rica ettiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, “THY, Afrika’da çok sayıda şehre, destinasyona uçuyor. Bunlardan biri de Ruanda, Kigali. Ruanda Hava Yolları Türk Hava Yolları ile ‘codeshare’, uçuş paylaşımı konusunda bir anlaşma imzaladı. Kigali ile Bangui arasında ortak uçuş yapacaklar. Bu süre içinde de THY fizibilite çalışması yapacak. Diğer çalışmaları gerçekleştirecek. Eğer bu çalışmalar neticesinde Bangui’ye doğrudan uçuş yapma kararı alırsa, daha doğrusu fizibilite raporları olumlu olursa 2023 yılında bu uçuşları gerçekleştirebiliriz. Bu konuda THY’yi biz de teşvik edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Türkiye ile OAC’nin ticari ve ekonomik işbirliğinin sıfır noktasında olduğunu ancak bu konuda potansiyel olduğunu da söyleyen Çavuşoğlu, “Biz Türkiye olarak Afrika kıtasındaki anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesinden yanayız, barışçıl bir şekilde çözülmesini destekliyoruz” diyerek, OAC’de geçen Eylül ayında kabul edilen “Barış İçin Ortak Yol Haritası”nı güçlü bir şekilde desteklediğini ifade etti. Maarif Vakfı’nın da OAC’de okullar açacağını sözlerine ekledi.

OAC Dışişleri Bakanı Temon ise, “Türkiye Cumhuriyeti ile ortaklığımız, stratejik bir ortaklıktır” açıklamasında bulunurken, özellikle eğitim konusunda desteğe ihtiyaçları olduğunu anlattı.

