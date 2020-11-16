Ermenistan Dışişleri Bakanı İstifa Etti

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan, ateşkes anlaşmasına varmak amacıyla son bir buçuk ay içinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile üç kez biraraya gelmiş, ancak hiçbir görüşme sonuç vermemişti.

10 Kasım'da Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya liderleri tarafından imzalanan ateşkes anlaşması, Dağlık Karabağ içinde ve çevresinde askeri faaliyetlerin durdurulmasını öngörüyordu. Ateşkesi korumak amacıyla bölgeye yaklaşık 2.000 Rus askeri sevkedildi.

Bugün de Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Özgürlük Meydanı'nda toplanan yüzlerce protestocu gösteri yaptı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve hükümeti, altı hafta süren çatışmaların sona erdirilmesini öngören ateşkes anlaşmasından sonra kamuoyunun tepkisiyle karşı karşıya kalmış, binlerce protestocu, Paşinyan'ın istifa etmesi çağrısı yapmıştı.

İstifası bakanlığın resmi Facebook sayfasında bakanlık sözcüsü tarafından açıklanan Zohrab Mnatsakanyan, 2018 yılı Mayıs ayından beri bu görevi yürütüyordu.

27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da çatışmalar başlamadan önceki 25 yıl boyunca Ermeniler, dağlık bölgenin tümünde ve bölgeyi çevreleyen Azeri topraklarında askeri kontrolu elinde bulunduruyordu. Ancak ateşkes sonrasında Ermenistan, aralarında bölgenin ikinci büyük kenti Şuşa da olmak üzere Dağlık Karabağ'ın çoğunda ve civar bölgede kontrolu kaybetti.

Paşinyan, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Şuşa ve Dağlık Karabağ civarındaki yedi bölgenin kontrolunu Azerbaycan'a verilmiş olsa savaşın önlenmiş olacağını söyledi, "Ancak savaş gibi bir zorluğu seçtik" dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Naghdalyan, bakanlığın resmi Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, Şuşa'dan vazgeçmenin, taraflar arasında yapılan müzakerelerin hiçbir aşamasında gündemde yer almadığını kaydetti.

Paşinyan, Dağlık Karabağ'ı Ermenistan topraklarına bağlayan Laçin bölgesinden geçen yolun Pazartesi günü ilerleyen saatlerde yeniden açılabileceğini, bölgede evlerinden ayrılmak zorunda olan çok sayıda insanın geri döndüğünü söyledi.