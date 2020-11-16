Ermenistan Dışişleri Bakanı’ndan istifa kararı

Dağlık Karabağ anlaşması ile tepki toplayan Ermenistan hükümeti baskı altında bulunuyor.Geçen hafta Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ meselesiyle ilgili yapılan ateşkes anlaşması sonrasında binlerce göstericinin Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya davet etmesiyle Ermenistan hükümetinin üzerindeki baskı artıyor.

Bugün Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ın istifa ettiği açıklandı. Açıklama Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından Facebook'tan duyuruldu. Mnatsakanyan, 2018 Mayıs'ından beri görev yapmaktaydı.

Paşinyan bugün bir açıklama yaparak ülkede şiddete son verilmesi ve "itidal” çağrısında bulundu.

Dağlık Karabağ anlaşmasına tepki

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Azerbaycan ile ateşkes anlaşmasını imzalaması üzerine ülkede protesto gösterileri düzenlenmiş, göstericiler Paşinyan'ı "vatan hainliği" ile suçlayarak, istifasını istemişti. Pazar günü ise Paşinyan'a yönelik bir suikast girişiminin engellendiği bildirildi.

Dağlık Karabağ bölgesinde Rusya'nın öncülüğünde Bakü ile Erivan arasında sağlanan ateşkes anlaşması, çatışmaların durdurulmasının yanı sıra her iki tarafın da kontrolü altında bulunan bölgeleri almasını öngörüyor. Bu da Ermenistan'ın toprak kaybetmesi anlamına geliyor. Bu anlaşmaya göre Ermenistan'ın Kelbecer, Laçin ve Ağdam bölgelerini Azerbaycan'a geri vermesi gerekiyor.

Reuters, AFP, DW/SSB, TY

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