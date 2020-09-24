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Ermenistan gerginliği sonrası Azerbaycan harekete geçti!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2020 18:19 | Son Güncelleme

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırı ve tacizlerini sürdürdüğü temas hattında gergin bekleyiş sürerken, Azerbaycan ordusu da tatbikatları yoğunlaştırdı.

Ermenistan gerginliği sonrası Azerbaycan harekete geçti!

Ağustos ve eylülde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar hayata geçiren Azerbaycan ordusunun zırlı birlikleri, füze ve topçu birlikleri ile hava unsurları son üç günde peş peşe tatbikatlar yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, personelin savaşa hazır olma durumunu artırmayı amaçlanan zırhlı birliklerin tatbikatında, araçların zorlu arazilerde ve gerçek savaş koşullarında nasıl kullanılacağı test edildi.

Füze ve topçu birliklerinin tatbikatında ise modern füze sistemleri ve toplardan atışlar yapılarak temsili düşman hedefleri imha edildi.

Hava unsurlarının tatbikatında hem gece hem gündüz uçuşlar gerçekleştiren Su-25 və MiG-29 uçakları temsili düşmanın yer hedeflerine atışlar yaptı. (AA)


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