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Ermenistan Goranboy'a saldırdı! Bir sivil hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 29.10.2020 16:21 | Son Güncelleme

Ermenistan'ın Goranboy'da sivillere yönelik saldırısında bir sivil hayatını kaybetti.

Ermenistan Goranboy'a saldırdı! Bir sivil hayatını kaybetti

Ermenistan, Azerbaycan topraklarında sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, yaptığı son açıklamada, Ermenistan'ın Goranboy'a saldırdığını açıkladı.

Hacıyev, "Tap köyünde bir sivil daha Ermenistan saldırısı sonrası öldürüldü. Füze evlerinin çatısına düştü. Ermenistan savaş suçu işliyor" ifadelerini kullandı.

Bu saldırı ile Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi. Saldırılarda 400'ün üzerinde sivil ise yaralandı.

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