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Ermenistan: Gümrü'deki Rus üssü güvenlik unsuru

29.09.2020 08:34 | Son Güncelleme

Dağlık Karabağ krizinde Erivan'da beklentiler Rusya'ya yöneliyor.

Ermenistan: Gümrü'deki Rus üssü güvenlik unsuru

Moskova'daki Ermenistan Büyükelçisi, Gümrü'deki Rus üssünün "bölge için güvenlik unsuru" olduğunu söyledi.Dağlık Karabağ krizi ile bir kez daha Azerbaycan ile karşı karşıya gelen Ermenistan, Rusya'nın desteğini arıyor. Moskova'daki Ermenistan Büyükelçisi Vardan Toganyan, Rus Interfax ajansına yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Gümrü kentinde bulunan Rus üssünün "bölge için bir güvenlik unsuru" olduğunu söyledi. Elçi Toganyan, "Gümrü Üssü bugüne kadar hep istikrar sağlayan bir rol oynamıştır" diye konuştu.

Gümrü, başkent Erivan'ın 120 km. kuzeyinde bulunuyor. Erivan'da üsse bağlı bir garnizon da varlık gösteriyor. Türkiye'ye yaklaşık 20 km. mesafedeki Gümrü Üssü, 1995 yılında yapılan bir anlaşma ile kurulmuştu. Üssün 25 yıl süreyle 2020 yılına dek varlığını koruması kararlaştırılmıştı. Ancak 2010 yılında Rusya ile Ermenistan arasında üssün süresini 2044'e kadar uzatan bir anlaşma imzalandı. Interfax ajansının verdiği bilgilere göre, Gümrü ve Erivan'da toplam sınır koruma ile görevli toplam 3 bin 500 Rus askerinin yanı sıra savaş uçakları, füze savunma sistemleri ve tank taburu yer alıyor.

Ölü sayısı yükseliyor

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu ile Ermenistan'ın desteklediği milisler arasındaki çatışmalar Pazar gününden beri devam ediyor. Dağlık Karabağ'ın kontrolünü elinde bulunduran Ermeni yetkililer, çatışmalarda 27 milisin daha hayatın kaybettiğini duyurdu. Ermeni yetkililer, daha önce bu sayının 28 olduğunu duyurmuştu. Böylece çatışmalarda ölen Ermeni milis sayısı 58 oldu. AFP'nin haberine göre, çatışmalar nedeniyle dokuz Azeri ve iki Ermeni sivil de sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan, ordusunun verdiği kayıplar konusunda resmi bir açıklama yapmadı.

BM devrede

Dağlık Karabağ'daki Azeri ordusu ile Ermenistan'ın desteklediği milisler arasındaki çatışmalar sürerken Birleşmiş Milletler (BM) de krizin diplomatik yolla aşılması için devreye girdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bölgedeki çatışmalarla ilgili olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile konuştuğu, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de görüşeceği açıklandı.

dpa,DW/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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