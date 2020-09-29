Ermenistan: Gümrü'deki Rus üssü güvenlik unsuru

Moskova'daki Ermenistan Büyükelçisi, Gümrü'deki Rus üssünün "bölge için güvenlik unsuru" olduğunu söyledi.Dağlık Karabağ krizi ile bir kez daha Azerbaycan ile karşı karşıya gelen Ermenistan, Rusya'nın desteğini arıyor. Moskova'daki Ermenistan Büyükelçisi Vardan Toganyan, Rus Interfax ajansına yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Gümrü kentinde bulunan Rus üssünün "bölge için bir güvenlik unsuru" olduğunu söyledi. Elçi Toganyan, "Gümrü Üssü bugüne kadar hep istikrar sağlayan bir rol oynamıştır" diye konuştu.

Gümrü, başkent Erivan'ın 120 km. kuzeyinde bulunuyor. Erivan'da üsse bağlı bir garnizon da varlık gösteriyor. Türkiye'ye yaklaşık 20 km. mesafedeki Gümrü Üssü, 1995 yılında yapılan bir anlaşma ile kurulmuştu. Üssün 25 yıl süreyle 2020 yılına dek varlığını koruması kararlaştırılmıştı. Ancak 2010 yılında Rusya ile Ermenistan arasında üssün süresini 2044'e kadar uzatan bir anlaşma imzalandı. Interfax ajansının verdiği bilgilere göre, Gümrü ve Erivan'da toplam sınır koruma ile görevli toplam 3 bin 500 Rus askerinin yanı sıra savaş uçakları, füze savunma sistemleri ve tank taburu yer alıyor.