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Ermenistan ile Rusya arasında büyükelçi gerilimi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2019 15:00 | Son Güncelleme

Rusya’nın Ermenistan Büyükelçisinin, Ermenistan’ın iç işlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve uyarıldığı bildirildi.Rusya’nın Ermenistan Büyükelçisi Sergey Kopyrkin’in Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanlarından olan Robert Koçaryan’ı ziyaret etmesi iki ülke arasında krize neden oldu.Geçtiğimiz yıl 1 Mart olayları nedeniyle "anayasal düzeni ihlal etmek"le suçlanan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’a tutuklama kararı verilmişti.Geçtiğimiz Mayıs ayında serbest bırakılan Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’a Rusya’nın Ermenistan Büyükelçisi Sergey Kopyrkin gayri resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Rusya’nın Ermenistan Büyükelçisinin, Ermenistan’ın iç işlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve uyarıldığı bildirildi.
Rusya’nın Ermenistan Büyükelçisi Sergey Kopyrkin’in Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanlarından olan Robert Koçaryan’ı ziyaret etmesi iki ülke arasında krize neden oldu.
Geçtiğimiz yıl 1 Mart olayları nedeniyle "anayasal düzeni ihlal etmek"le suçlanan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’a tutuklama kararı verilmişti.
Geçtiğimiz Mayıs ayında serbest bırakılan Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’a Rusya’nın Ermenistan Büyükelçisi Sergey Kopyrkin gayri resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretin duyulması üzerine Rusya’nın Ermenistan Büyükelçisinin Ermenistan’ın iç işlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve uyarıldığı açıklandı.
Yaşanan bu gelişmeyi ise Ermenistan Parlementosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Ruben Rubenyan sosyal medya hesabından duyurdu. Rus ve Ermenistan basını ise Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın gerçekleşen ziyaretten dolayı oldukça rahatsız olduğunu iddia etti.
Son yıllarda politik gerilimlerle gündeme gelen Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iyi birer dost olduğu biliniyor.

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