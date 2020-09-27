HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin Türkiye'den peş peşe sert tepkiler

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin Türkiye'den peş peşe sert tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 09:24 | Son Güncelleme

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayarak, "Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır. Bu saldırılar, Ermenistan'ın uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdi" ifadesini kullandı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin Türkiye'den peş peşe sert tepkiler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kalın, şunları kaydetti: "Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye'nin tam desteğine sahiptir."

9d418af5e0c593b5b6e4400de4d1ed53

AK PARTİ'Lİ ÇELİK: TÜRKİYE AZERBAYCAN'IN YANINDADIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayarak, "Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır. Bu saldırılar, Ermenistan'ın uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdi" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını kınadı.

Ermenistan'ın bir kere daha hukuk tanımaz provokasyon gerçekleştirdiğini belirten AK Parti'li Çelik, şunları kaydetti:

"Ermenistan'a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor. Ermenistan'a karşı uluslararası toplum sesini yükseltmelidir. Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Ermenistan ateşle oynuyor ve bölge barışını tehdit ediyor. Bu saldırılar Ermenistan’ın uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdi. Uluslararası toplum Ermenistan’ı mahkum etmelidir. Türkiye bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

1d916441bb4cc4ba2ba91a0e865263bf

SÖZCÜ AKSAOY: TÜRKİYE'NİN AZERBAYCAN'A DESTEĞİ TAMDIR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu süreçte, tek yürek olarak Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin yöneltilen soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin bu ‪sabah ateşkesi ihlal ederek cephe hattında Azerbaycan ordusu ile Terter rayonuna bağlı Kapanlı, Ağdam rayonuna bağlı Çıraklı ve Ortakerbent, Fuzuli rayonuna bağlı Alhamlı ve Şükürbeyli ve Cebrail rayonuna bağlı Çocukmercanlı köylerini ağır silahlarla yoğun şekilde ateşe tuttuğunu öğrendik. Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılarla Ermenistan bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte, tek yürek olarak Türkiye’nin Azerbaycan’a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız. Uluslararası toplumu da haklının yanında durmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Can Azerbaycan’a başsağlığı diliyoruz" ifadesini kullandı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattıİğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
Çorum'da intihar girişimi! Genç kadını polisler ikna ettiÇorum'da intihar girişimi! Genç kadını polisler ikna etti
Peygamber Süpürgesi koronavirüsü önler mi?Peygamber Süpürgesi koronavirüsü önler mi?
En Çok Okunan Haberler
Cübbeli Ahmet emniyet ifadesini canlı yayında anlattı
Cübbeli Ahmet emniyet ifadesini canlı yayında anlattı
Çocuğunun kocasından olmadığını öğrenince sevinçten havalara uçtu
Çocuğunun kocasından olmadığını öğrenince sevinçten havalara uçtu
Yolda yatan kadın, ekipleri hareket geçirdi
Yolda yatan kadın, ekipleri hareket geçirdi
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı
55 milyon liraya ada mı satın aldı? Gerçek ortaya çıktı
55 milyon liraya ada mı satın aldı? Gerçek ortaya çıktı
Ankara'daki hastane odasında dehşet!
Ankara'daki hastane odasında dehşet!
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Diğer Haberler
Taksim'deki kapkaç kamerada! Genç kadın dehşeti yaşadı
Taksim'deki kapkaç kamerada! Genç kadın dehşeti yaşadı
Koronavirüs aşısı: Çin şirketi Sinovac'ın aşısı Türkiye'de nasıl ve kimler üzerinde deneniyor?
Korona aşısı Türkiye'de nasıl ve kimler üzerinde deneniyor?
Kayseri'de korkunç olay! 83 yaşındaki kadın 9. kattan düştü
83 yaşındaki kadın 9. kattan düştü
Diyarbakır'da su satan küçük Nisa'ya yapılan sürpriz duygulandırdı
Diyarbakır'da herkesi duygulandıran sürpriz!
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Koronavirüse yakalananlar için 'pozitif bileklik' uygulaması
Koronavirüse yakalananlar için 'pozitif bileklik' uygulaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.