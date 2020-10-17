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Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına Türkiye'den sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 01:05 | Son Güncelleme

Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği füze saldırısına Türkiye'den ilk tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak" dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına Türkiye'den sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence kentine saldırılarına ilişkin şunları kaydetti:

"Can Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetliyoruz. Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence'ye yapılan saldırılar insanlık suçudur.

Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir."

AA

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