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Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentini vurduğu anlar kamerada

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2020 11:53 | Son Güncelleme

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği füzeli saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Saldırıda 12 sivil hayatını kaybederken, 40'dan fazla sivil yaralandı.

Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda Gence'de enkaza dönen evlerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 12 sivilin hayatını kaybettiği saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Gence'nin füzelerle yerle bir edildiği anlara ait videoda, sivillerin "Rabbim yardım et" çığlıkları duyuluyor.

Ermenistan'ın Gence'deki sivil yerleşim birimlerine yönelik füzeli saldırısında 12 sivilin hayatını kaybettiği ve 40'dan fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev yaptığı açıklamada, saldırının SCAD füzesi ile yapıldığını duyurdu.

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