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Ermenistan'ın füze saldırısında isabet alan evinin enkazından ailesini elleriyle kazıyarak kurtardı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2020 19:54 | Son Güncelleme

Ermenistan ordusunun uzun menzilli füze saldırısında evi isabet alarak kullanılamaz hale gelen Azerbaycanlı Mais Memmedov, enkaz altında kalan ailesini elleriyle kazıyarak kurtardı. Memmedov, "(Enkaz altından) Bir çocuk eli bacağımı tuttu. Dışarıda sadece bir el gözüküyordu. Kızım olduğunu anladım. Hemen ellerimizle kazmaya başladık. Sırayla hepsini enkazdan çıkarttık" dedi.

Ermenistan'ın füze saldırısında isabet alan evinin enkazından ailesini elleriyle kazıyarak kurtardı

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda mevzilerini bir bir kaybederek geri çekilen Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın cephe hattından uzaktaki sivil yerleşim birimlerini hedef almayı sürdürüyor.

Ermenistan ordusu, Beylegan ili ve kent merkezine dün akşamdan bu sabaha kadar çok sayıda uzun menzilli füze fırlattı.

Saldırıda çok sayıda ev isabet alarak kullanılamaz hale gelirken, 44 ve 22 yaşlarındaki iki kız kardeş enkaz altında kalarak can verdi.

Füzelerin isabet ettiği yerlerde büyük çukurlar oluştu, çevredeki tüm yapılar zarar gördü.

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5 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Beylegan kent merkezinde yaşayan Mais Memmedov'un evi de saldırıda tamamen yıkıldı, eşi, kızı ve evlerinde misafir bulunan ikisi çocuk toplam 5 kişi enkaz altında kaldı.

Yaşananları AA muhabirine anlatan Memmedov, ailesinin bir mucize eseri sağ kurtulduğunu söyledi.
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Komşusu ile birlikte sokakta bekledikleri sırada uçak sesine benzer bir ses, ardından da şiddetli patlama duyduklarını belirten Memmedov hemen eve koştuklarını ve acı manzara ile karşılaştıklarını kaydetti.

"DIŞARIDA SADECE BİR EL GÖZÜKÜYORDU, KIZIM OLDUĞUNU ANLADIM"

Yıkılan evlerinin enkazını aramaya başladıklarını belirten Memmedov, "Bir çocuk eli bacağımı tuttu. Dışarıda sadece bir el gözüküyordu. Kızım olduğunu anladım. Hemen ellerimizle kazmaya başladık. Sırayla hepsini enkazdan çıkarttık. Eşim, kızım ve 3 misafirimizi kurtardık. Bununla bizi korkutamayacaklar. Vatan sağ olsun. Ermenistan'ın yaptığı namertlik. Böyle 100 ev bir şehidimize, askerimize feda olsun." dedi. (AA)

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