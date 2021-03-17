Ermenistan'ın ilk devlet başkanı: Paşinyan sürgüne gönderilsin!

Ermenistan'ın ilk devlet başkanı Levon Ter-Petrosyan, ordu tarafından istifası istenen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yurt dışına sürgün edilmesi önerisinde bulundu.

Dağlık Karabağ yenilgisinin ardından Ermenistan'da yaşanan gerginlikler, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa talebiyle sonuçlanmıştı. Paşinyan'ın durumuna ilişkin yazılı açıklama yapan Ermenistan'ın eski Devlet Başkanı Levon Ter-Petrosyan, Paşinyan'ın ülkeyi güçlendirmek için değil, iktidarını sürdürmek için hareket ettiğini söyledi.

"SÜRGÜNE GÖNDERİLMELİ"

Ülkenin çıkarlarına en uygun yolun Paşinyan'ın istifa etmesi olduğunu söyleyen Ter-Petrosyan, "Ülkenin, halkın ve şahsen Başbakan'ın çıkarlarına uygun tek çıkış yolunun, Paşinyan'ın derhal ve gönüllü olarak istifa etmesi. Parlamento tarafından dokunulmazlık alması, geçici de olsa yurt dışına sürgüne gönderilmesi." ifadelerini kullandı.

Ter-Petrosyan, "Bu durumda başbakanlık görevi, hiçbir partiye üye olmayan ve tarafsızlığıyla adil seçimleri garanti altına alabilecek durumda olan Başbakan Yardımcısı'na verilmeli" dedi.