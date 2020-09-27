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  4. Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den ilk açıklama

Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den ilk açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 27.09.2020 11:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, çok sert açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Ermenistan gerekli cevabı aldı ve alacak." ifadelerine yer verdi.

Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den ilk açıklama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Ateşe Ermenistan başladı, şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Ermenistan askeri araçlarını imha ettik.

Ermenistan gerekli cevabı aldı ve alacak. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak.

Ermenistan'la Karabağ müzakereleri şu an devam etmiyor.

Karabağ Azerbaycan'dır.

Dağlık Karabağ tarihi, ezeli ve ebedi Azerbaycan toprağıdır.

BM'de Ermenistan'ın yeni savaşa hazırlandığını söyledim.

Ermenistan askerinin bizim toprağımızda ne işi var.

Ayrıntılar geliyor...

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