Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den ilk açıklama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Ateşe Ermenistan başladı, şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Ermenistan askeri araçlarını imha ettik.

Ermenistan gerekli cevabı aldı ve alacak. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak.

Ermenistan'la Karabağ müzakereleri şu an devam etmiyor.

Karabağ Azerbaycan'dır.

Dağlık Karabağ tarihi, ezeli ve ebedi Azerbaycan toprağıdır.

BM'de Ermenistan'ın yeni savaşa hazırlandığını söyledim.

Ermenistan askerinin bizim toprağımızda ne işi var.

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