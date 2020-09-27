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Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan'dan misilleme! İki ülke arasındaki çatışmada son dakika gelişmesi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.09.2020 13:42 | Son Güncelleme

Azerbaycan-Ermenistan hattında bu sabaha karşı yine tansiyon arttı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir son dakika açıklaması yaparak, Ermenistan'ın bir saldırı düzenlediğini ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ermenistan ve Dağlık Karabağ, sıkıyönetim ve seferberlik ilan etti. Ermenistan bir tankın infilak ettirildiğini ve iki helikopterin düşüldüğünü iddia ederken; Azerbaycan'da bazı bölgelerin işgalden kurtulduğunu ve 10 Ermenistan askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

1980’lerden beri devam eden Dağlık Karabağ krizi ile birlikte zaman zaman savaşın ve son dönemde de çatışmaların artış gösterdiği Azerbaycan-Ermenistan hattında sıcak dakikalar yaşanıyor.

ERMENİSTAN SALDIRDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bu sabah yaptıkları açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin provokasyon yaparak sınırın diğer tarafından ateş açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada yerel saatle 06.00 sıralarında Ermenistan ordusunun büyük çaplı bir saldırı düzenlediği ve sınıra yakın bölgede insanların yaşadığı alanlara ateş açtığı belirtildi. Yetkililer sivil halktan ölen ve yaralanan olduğunu açıklarken, birçok binanın da kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.

Azerbaycan, ölenlerin ve yaralananların detaylarını inceleme sonrasında paylaşacaklarını açıklarken, saldırıdan en çok etkilenen bölgelerin Tartar bölgesindeki Kapanlı Köyü, Ağdam bölgesindeki Orta Garvand, Fuzuli’nin Alhanlı ve Şükürbeyli ve Cebrayıl’ın Çocuk Mercanlı köylerinin olduğunu duyurdu.

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Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı fotoğraflarda Azerbaycan’a ait bir tankın infilak ettiği anlar görülüyor. Fotoğraflar: Reuters

ERMENİSTAN’DAN SUÇLAMA

Azerbaycan ordusunun buna karşılık verdiği ve çok sayıda asker ve askeri aracın bölgeye gönderildiği aktarıldı. Yapılan açıklamada Terter, Ağdam ve Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerine çok sayıda asker gönderildiği belirtildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da yaşayanlara saldırdığını öne sürdü. Paşinyan, Azerbaycan güçlerinin bölgedeki sivil yerleşime saldırdığını öne sürerken Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Azerbaycan’a ait iki helikopterin ve üç İHA’nın düşürüldüğünü açıklarken çatışmanın yerel saatle 04:10’da başladığını öne sürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bir helikopterin düştüğünü ve askerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Yaşananların ardından Ermenistan’da sıkıyönetim ilan edildiği duyuruldu. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, sıkıyönetim ilan edildiğini ve topyekun seferberlik kararı alındığını duyurdu.

Uluslararası haber ajansları, Dağlık Karabağ’ın da sıkıyönetim ve seferberlik ilan ettiğini duyurdu.

Bu gelişmenin ardından kritik bir açıklama da Bakü’den geldi… Azerbaycan ordusu, topyekun seferberliğe ihtiyaç olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada Azeri ordusunun asker sayısının yeterli olduğu belirtildi.

'10 ERMENİSTAN ASEKRİ ÖLDÜRÜLDÜ'

Ermenistan güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı. Çatışmalarla ilgili ilgili son bilgileri Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov açıkladı.

Hacıyev, "Silahlı kuvvetlerimizin başarısı bizi sevindiriyor. İşgal altındaki bazı yerler kurtarıldı" dedi.

Azerbaycan Ordusu cephe hattında 3 ayrı istikamette operasyon başlattı. Tarat-Ağdam, Fuzulı-Cebrayil ve Murovdağı bölgelerinde Ermenistan'ın işgali alında olan stratejik tepelerin alınması için harekat devam ediyor.

Operayona ilişkin detayları Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov verdi. Buna göre, Fuzuli ilinin Karahanbeyli, Gervend, Kenthoradiz ve Yukarı Abdurrahmanlı köyleri işgalden kurtarıldı.

Cebrayil ilindeki Büyükmercanlı ve Nüzgar köyleri kurtarıldı. Murovdağ'daki stratejik tepeler de kurtarılan bölgeler arasında.

Azerbaycan Seferberlik Birimi'den gelen açıklamada,"Bugün seferberliğe gerek yok. Ordumuz toprak bütünlüğünü koruyor" denildi.

Öte yandan 10 Ermenistan askerinin öldüğü açıklandı.

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