HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ermenistan'ın saldırısına uğrayan Azerbaycanlı vatandaşlara ait ilk kareler yayınlandı

Ermenistan'ın saldırısına uğrayan Azerbaycanlı vatandaşlara ait ilk kareler yayınlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.09.2020 16:24 | Son Güncelleme

Ermenistan, Azerbaycan mevzilerini ve sivil yerleşim yerlerini bir kez daha hedef aldı. Saldırıda evlerine havan topu mermileri isabet eden Azerbaycan vatandaşlarına ait yeni görüntüler yayınlandı.

Ermenistan'ın saldırısına uğrayan Azerbaycanlı vatandaşlara ait ilk kareler yayınlandı

Ermenistan-Azerbaycan hattında gelirim tırmanıyor. Cephe hattında sıcak çatışma yaşanırken, Ermenistan tarafından Azerbaycan sınırındaki Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine yapılan saldırıda evlerine havan topu mermileri isabet eden Azerbaycan vatandaşlarına ait yeni görüntüler yayınlandı.

Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması sonucu birçok sivil yaralanırken, birçok ev de kullanılamaz hale geldi.

ssj

"ERMENİLER İNSANLIK VE SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev yaptığı açıklamada, "Ermenistan sivillere ve yerleşim yerlerine yaptığı saldırıları gözler önüne serildi. Ermeniler insanlık ve savaş suçu işledi" dedi.

ssw

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı! ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı!
AB'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmaları durdurunAB'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmaları durdurun
Sevilla Haritası nedir? Sevilla Haritası ne anlama geliyor?Sevilla Haritası nedir? Sevilla Haritası ne anlama geliyor?
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Aliyev'den ilk açıklama
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Aliyev'den ilk açıklama
Türkiye'den Ermenistan'a peş peşe sert tepkiler
Türkiye'den Ermenistan'a peş peşe sert tepkiler
Aşka geldi! Eski kocasıyla...
Aşka geldi! Eski kocasıyla...
Kimse ona ulaşamıyordu! 'Zorla tutulmuyorum...'
Kimse ona ulaşamıyordu! 'Zorla tutulmuyorum...'
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Diğer Haberler
İran'dan Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin açıklama!
İran'dan Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin açıklama!
AB'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmaları durdurun
AB'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmaları durdurun
ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı: Sekiz kenti besleyen su kaynağında tespit edildi
ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı: Sekiz kenti besleyen su kaynağında tespit edildi
Ermenistan topçuları AA ve TRT ekibini hedef aldı! Gazeteciler son anda kurtuldu
Ermenistan topçuları AA ve TRT ekibini hedef aldı!
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan'dan misilleme! İki ülke arasındaki çatışmada son dakika gelişmesi
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan'dan misilleme!
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den ilk açıklama
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Aliyev'den ilk açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.