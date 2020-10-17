Ermenistan'ın sivillere saldırısı sonrası Aliyev'den flaş açıklama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Gence'deki sivillere yönelik düzenlediği alçak saldırı sonrası önemli açıklamalarda bulundu:

Aliyev şunları söyledi:

Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramaya. Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz.

Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor.

Aliyev, Fuzuli şehrinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını da açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...

