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Ermenistan işgalinden kurtarılan Ahmedavar köyü görüntülendi

19.12.2020 15:39 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam iline bağlı Ahmedavar köyünün görüntülerini yayınladı.Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar durmuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam iline bağlı Ahmedavar köyünün görüntülerini yayınladı.
Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar durmuştu. Ermenistan’ın imzaladığı ateşkes anlaşmasıyla Azerbaycan hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış hem de Ermenistan’a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmişti. Anlaşma kapsamında, Ermenistan Ağdam’ı 20 Kasım’da, Kelbecer’i 25 Kasım’da, Laçın’ı ise 1 Aralık’ta Azerbaycan’a teslim etmişti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam’a bağlı Ahmedavar köyünün görüntülerini yayınladı. Bakanlığın yayınladığı görüntülerde, köyde bulunan evlerin kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

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