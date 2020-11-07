HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrail’deki köyler görüntülendi

Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrail’deki köyler görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 16:21 | Son Güncelleme

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Cebrail bölgesinde Ermenistan işgalinden kurtardığı köylerinin görüntülerini paylaştı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün 16 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Cebrail bölgesinde Ermenistan işgalinden kurtardığı köylerinin görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün 16 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Azerbaycan ordusu Fuzuli’de 6, Cebrail’de 2, Gubadlı’da 3, Zengilan’da 1, Hocalı’da 2, Hocavend’de 2 köyü işgalden kurtardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Cebrail bölgesinde geçtiğimiz günlerde Ermenistan işgalinden kurtardığı bazı köylerin görüntülerini paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendiDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
Ekrem İmamoğlu'ndan Tunç Soyer'e geçmiş olsun ziyaretiEkrem İmamoğlu'ndan Tunç Soyer'e geçmiş olsun ziyareti
Böylesini duymadınız! Sektirdiği taşla lüks arabayı patlattıBöylesini duymadınız! Sektirdiği taşla lüks arabayı patlattı
En Çok Okunan Haberler
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'aspirin' kullanımıyla ilgili dikkat çeken uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'aspirin' kullanımıyla ilgili dikkat çeken uyarı
Saat 03.00'te böyle basıldılar
Saat 03.00'te böyle basıldılar
TCMB Başkanı Uysal görevden alındı
TCMB Başkanı Uysal görevden alındı
Bülent Ersoy süper lüks villaları satın aldı! Fiyatları dudak uçuklattı
Bülent Ersoy süper lüks villaları satın aldı! Fiyatları dudak uçuklattı
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Polis ile Suriyelinin diyaloğu herkesi şaşırttı
Polis ile Suriyelinin diyaloğu herkesi şaşırttı
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Evinin borcunu ödeyemeyen muhtar intihar etti! Son isteği yürekleri burktu
Evinin borcunu ödeyemeyen muhtar intihar etti! Son isteği yürekleri burktu
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
El öpmek için gittiği evde yaptıkları akıllara durgunluk verdi
El öpmek için gittiği evde yaptıkları akıllara durgunluk verdi
Diğer Haberler
İzmir depreminde meydana gelen tsunamiden yeni görüntüler ortaya çıktı
İzmir'deki tsunamiden yeni görüntüler
Erciyes’te kar kalınlığı 15 santime ulaştı, zirve beyaza büründü
Kar kalınlığı 15 santime ulaştı, zirve beyaza büründü
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! O mesafe 41 dakikaya inecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! O mesafe 41 dakikaya inecek
Adana'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız çocuğu 14. kattan düştü
Korkunç olay! 15 yaşındaki kız çocuğu 14. kattan düştü
Ekrem İmamoğlu'ndan Tunç Soyer'e geçmiş olsun ziyareti
Ekrem İmamoğlu'ndan Tunç Soyer'e geçmiş olsun ziyareti
Giresun'da sel riski altındaki şantiyede çalışmalar durduruldu
Giresun'da büyük tehlike! Çalışmalar durduruldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.