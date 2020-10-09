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  4. Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl iline Azerbaycan bayrağı dikildi

Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl iline Azerbaycan bayrağı dikildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 09:54 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan Cebrayıl ilini kurtararak Azerbaycan bayrağı dikti.Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Azerbaycan ordusu Ermeni işgalindeki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan Cebrayıl ilini kurtararak Azerbaycan bayrağı dikti.
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Azerbaycan ordusu Ermeni işgalindeki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl iline Azerbaycan bayrağı dikildiği bildirildi. Cebrayıl ilinde Azerbaycan bayrağının dalgalandığı anların görüntüleri Bakanlık tarafından paylaşıldı.

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