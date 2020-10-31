Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl ve Zengilan’da 4 sınır karakolu açıldı.

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Cebrayıl ve Zengilan’da Soltanlı, Halefli, Hudaferin ve Kumlak köylerindeki sınır karakollarına Azerbaycan bayrağı dikildi. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine bağlı askerler, sınır karakollarında görev yapmaya başladı.

Azerbaycan-İran devlet sınırının 132 kilometrelik kısmının Ermenistan işgalinden 27 yıl sonra kurtarıldığını geçtiğimiz 22 Ekim’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurmuştu.

