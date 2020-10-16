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Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut kasabasından yeni görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 18:33 | Son Güncelleme

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Ermeni işgalinden kurtarılan Hocavend’e bağlı Hadrut kasabasına ait yeni görüntüler paylaşıldı.Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonları başarılı şekilde devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Ermeni işgalinden kurtarılan Hocavend’e bağlı Hadrut kasabasına ait yeni görüntüler paylaşıldı.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonları başarılı şekilde devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Ermeni işgalinden kurtarılan Hocavend’e bağlı Hadrut kasabasına ait yeni görüntüler paylaşıldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise bugün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Hocavend’e bağlı Hırmancık, Ağbulak ve Ahullu köylerinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurmuştu.

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