Ermenistan işgalinden kurtarılan İstisu kasabası görüntülendi

Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı İstisu kasabasının görüntüleri yayınlandı.

Azerbaycan-Ermenistan arasında Rusya’nın arabuluculuğunda 10 Kasım’da imzalanan anlaşma gereği Ermenistan Kelbecer’i boşalttı. İşgalden kurtarılan bölgeye Azerbaycan askerleri yerleşirken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer’e bağlı İstisu kasabasının görüntüleri paylaşıldı.

Anlaşma gereği Ermenistan’ın Kelbecer’i 15 Kasım’da Azerbaycan’a teslim etmesi gerekiyordu. Ancak bölgenin yol kapasitesinin ise kısıtlı olması nedeniyle bu süre Ermenistan’ın talebiyle 25 Kasım’a kadar uzatılmıştı.

