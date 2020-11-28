HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer’e Azerbaycan bayrağı dikildi

Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer’e Azerbaycan bayrağı dikildi

28.11.2020 09:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan ordusu, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer şehrine Azerbaycan bayrağı dikti.Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer şehrine Azerbaycan bayrağı dikildiği bildirildi.

Azerbaycan ordusu, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer şehrine Azerbaycan bayrağı dikti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer şehrine Azerbaycan bayrağı dikildiği bildirildi. Kelbecer’de Azerbaycan bayrağının dalgalandırıldığı anlar ve kent genelinden görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Kelbecer’deki evlerin büyük oranla tahrip edildiği görüldü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e rapor veren asker, "Azerbaycan devlet bayrağı Kelbecer şehrinde dalgalanıyor. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın başkomutan. Karabağ Azerbaycan’dır" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölmekte olan covid hastalarının son anlarını gösterdi: Son gördüğünüz şey bu olmasın!Ölmekte olan covid hastalarının son anlarını gösterdi: Son gördüğünüz şey bu olmasın!
Büyük fay hattı üzerindeki ilimiz için deprem ve tsunami uyarısıBüyük fay hattı üzerindeki ilimiz için deprem ve tsunami uyarısı
CarrefourSA market güncel çalışma saatleri!CarrefourSA market güncel çalışma saatleri!

En Çok Okunan Haberler

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

RTÜK'ten lisans hamlesi: Tidal'e erişim engellendi

RTÜK'ten lisans hamlesi: Tidal'e erişim engellendi

Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu

Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu

Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame kabul edildi

Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame kabul edildi

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı

İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

Diğer Haberler

Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Büyük fay hattı üzerindeki Hatay’da deprem ve tsunami tedirginliği

Büyük fay hattı üzerindeki ilimiz için deprem ve tsunami uyarısı

Bursa’da bir marketten çelik kasa ve 251 adet çikolata çalındı

İlginç hırsızlık: Ne çaldıklarını tahmin bile edemezsiniz

Bursa-Ankara kara yoluna iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 5 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Beyoğlu’nda koronavirüsü hiçe sayan kaçak gece kulübüne polis baskını

Yer: Beyoğlu! Gecenin bir vakti böyle basıldılar

Mersin'den acı haber: Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

Acı haber: Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.