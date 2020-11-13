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Ermenistan: Karabağ'ın statüsü acilen netleştirilmeli

13.11.2020 16:27 | Son Güncelleme:
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Ermenistan: Karabağ'ın statüsü acilen netleştirilmeli

Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan, Dağlık Karabağ'ın statüsünün acilen netleştirilmesi gerektiğini belirterek bu konuda yetkinin Minsk Grubu'nda olduğunu vurguladı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma kapsamında 2 bine yakın Rus barış gücü askerinin bölgeye konuşlandırılmaya başlaması üzerine Ermenistan bölgenin gelecekteki statüsünün netleştirilmesi için uluslararası müzakere yapılmasını talep etti.

Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan statünün acilen belirlenmesinin gerekli olduğunu belirterek bu konuda yetkinin Rusya, ABD ve Fransa'nın eş başkanlığını yaptığı Minsk Grubu'nda olduğunu söyledi.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmada bölgenin statüsüyle ilgili bir madde yer almıyor. Rusya, anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'ın statüsü konusunun, Ermeni ve Azeri mültecilerin bölgeye geri dönmesi sonrasında etnik ve mezhepsel durum da hesaba katılarak ele alınması gerektiğini vurgulamıştı.

Batı, Minsk Grubu çerçevesinde çözüm istiyor

Rusya’nın bölgeye asker konuşlandırması Moskova'nın bölgedeki nüfuzunu genişletmesi olarak değerlendiriliyor. Batılı ülkeler ise Dağlık Karabağ ihtilafının, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu tarafından müzakere edilerek çözüme kavuşturulmasını destekliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ofisinden Perşembe akşamı yapılan açıklamada Dağlık Karabağ’da bütün taraflar için “kalıcı, adil ve kabul edilebilir” siyasi bir çözüm bulunması için Fransa’nın yardıma hazır olduğu belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün yaptığı açıklamada, Minsk Grubu'nun diğer eş başkanları olan Fransa ve ABD'den yetkililerin Dağlık Karabağ konusunu görüşmek üzere "yakın zamanda" Moskova'ya geleceğini duyurmuştu.

DW, dpa, Reuters / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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