Ermenistan'la normalleşmede kritik gelişme! 'Son derece verimli bir görüşme'

Dünyanın takip ettiği Antalya Diplomasi Forumu'nda son güne girildi. Forum kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistanlı mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkilerinde normalleşme süreci açısından önem taşıyan görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu açıklama yaptı.

"SON DERECE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME"

Antalya Diplomasi Forumu'ndaki görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"İstikrar ve barış için adımlar atıyoruz. Barış ve istikrar hepimizin yararına. Son derece verimli ve yapıcı bir görüşme oldu."

Öte yandan Mirzoyan ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"İlişkileri normalleştirmek için önkoşulsuz görüşmelerimize devam edeceğiz. Olumlu görüyoruz. Bu konuda çaba gösteriyoruz. Barış için görüşmelerde kararlılığımız var."

