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Ermenistan'la normalleşmede kritik gelişme! 'Son derece verimli bir görüşme'

12.03.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ile Ermenistan arasında yeni döneme girildi. İki ülke arasındaki normalleşme süreci kapsamında bugün önemli bir adım atıldı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda 'barış' vurgusu yapıldı.

Dünyanın takip ettiği Antalya Diplomasi Forumu'nda son güne girildi. Forum kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistanlı mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkilerinde normalleşme süreci açısından önem taşıyan görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu açıklama yaptı.

"SON DERECE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME"

Antalya Diplomasi Forumu'ndaki görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"İstikrar ve barış için adımlar atıyoruz. Barış ve istikrar hepimizin yararına. Son derece verimli ve yapıcı bir görüşme oldu."

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Öte yandan Mirzoyan ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"İlişkileri normalleştirmek için önkoşulsuz görüşmelerimize devam edeceğiz. Olumlu görüyoruz. Bu konuda çaba gösteriyoruz. Barış için görüşmelerde kararlılığımız var."

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Mevlüt Çavuşoğlu
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