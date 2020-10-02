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Ermenistan ordusu Ağdam bölgesindeki köylere saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 09:36 | Son Güncelleme

Ermenistan ordusu tarafından top bataryalarıyla gerçekleştirilen saldırı sonucu Ağdam bölgesindeki Hındıristan, Alibeyli, Ahmedagali ve Safarli köylerinde hasar oluştuğu bildirildi.

Ermenistan ordusu tarafından top bataryalarıyla gerçekleştirilen saldırı sonucu Ağdam bölgesindeki Hındıristan, Alibeyli, Ahmedagali ve Safarli köylerinde hasar oluştuğu bildirildi. Saldırı sonucu ölü ve yaralı sivillerin de olduğu belirtildi.
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken, Ermenistan sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor. Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerine top bataryalarıyla saldırı gerçekleştirdi. Ermenistan ordusu tarafından açılan ateş sonucu top mermisinin, Ağdam bölgesindeki Hındıristan, Alibeyli, Ahmedagali ve Safarli köylerine hasar verdiği bildirildi. Saldırı sonucu ölü ve yaralı sivillerin olduğu duyuruldu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yetkililer tarafından gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

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