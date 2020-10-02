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Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 23:37 | Son Güncelleme

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın devam eden çatışmalarda ağır kayıplar vermeye devam ettiğini duyurdu.Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı başlattığı operasyonlar 6’ncı gününde devam ederken, Ermenistan ordusunun kayıpları artıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın devam eden çatışmalarda ağır kayıplar vermeye devam ettiğini duyurdu.
Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı başlattığı operasyonlar 6’ncı gününde devam ederken, Ermenistan ordusunun kayıpları artıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Azerbaycan ordusu yeni üsler kurarak bölgeyi düşman güçlerinden temizleyerek belirli yönlere doğru hareket etti” denildi.
Açıklamada, 27 Eylül’den 2 Ekim yerel saatle 20.00’e kadar Ermenistan birliklerinin ağır kayıplara uğradığı belirtilerek, tüm cephe boyunca mevzilerinden ve bölgenin önemli bölgelerinden çekilmek zorunda kaldığı duyuruldu. Bakanlık, 27 Eylül-2 Eylül tarihleri arasında Ermenistan’a ait toplam 230’a yakın tank ve diğer zırhlı araç, 250 topçu, roketatar, havan, 38 hava savunma sistemi, 10 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 7 mühimmat deposu, 130’dan fazla araç ve 1 Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminin imha edildiğini bildirdi.

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