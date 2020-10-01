HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ermenistan ordusu Azerbaycan ile çatışmalarda ağır kayıplara uğradı

Ermenistan ordusu Azerbaycan ile çatışmalarda ağır kayıplara uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 00:15 | Son Güncelleme

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın devam eden çatışmalarda ağır kayıplar verdiğini duyurdu.Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın devam eden çatışmalarda ağır kayıplar verdiğini duyurdu.
Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Eylül’den 30 Eylül yerel saatle 21.30’a kadar Ermenistan birliklerinin asker ve askeri teçhizatında ağır kayıplara uğradığını belirterek tüm cephe boyunca mevzilerinden ve bölgenin önemli bölgelerinden çekilmek zorunda kaldığını duyurdu.
Bakanlık 27 Eylül-30 Eylül arası Ermenistan’a ait toplam 200’e yakın tank ve diğer zırhlı araç, 228 topçu, roketatar, havan, 30 hava savunma sistemi, 6 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 110’dan fazla araç ve 1 S-300 uçaksavar füzesi sisteminin imha edildiğini bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Büyük vicdansızlık! Yavru köpekler çuval içerisinde sokağa atıldıBüyük vicdansızlık! Yavru köpekler çuval içerisinde sokağa atıldı
EBA'da sistem çöktü! EBA'ya nasıl girilir?EBA'da sistem çöktü! EBA'ya nasıl girilir?
En Çok Okunan Haberler
Esra Erol'da ortaya çıkmıştı! Komşusundan hamile kalan kadın sığınma evinde
Esra Erol'da ortaya çıkmıştı! Komşusundan hamile kalan kadın sığınma evinde
Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a flaş çağrı!
Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a flaş çağrı!
Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar
RTÜK'ten Esra Erol kararı! Skandal yayınla ilgili...
RTÜK'ten Esra Erol kararı! Skandal yayınla ilgili...
Türkiye'deki koronavirüs aşısı! 14 gün geçti, yan etkiler...
Türkiye'deki koronavirüs aşısı! 14 gün geçti, yan etkiler...
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Diğer Haberler
Yer: Niğde! Hamile eşini darp eden kadına ve kocasına kurşun yağdırdı
Hamile eşini darp eden kadına ve kocasına kurşun yağdırdı
Muhtar 5 dedi ekipler 7 keçi getirdi! Balıkesir'de fıkra gibi keçi kurtarma operasyonu
Muhtar 5 dedi ekipler 7 keçi getirdi
Habertürk canlı yayınında panik anları! Adil Gür bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Prof. Dr. Ali Bozer için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Prof. Dr. Ali Bozer için taziye mesajı
Büyük vicdansızlık! Yavru köpekler çuval içerisinde sokağa atıldı
Büyük vicdansızlık! Yavru köpekler çuval içerisinde sokağa atıldı
Adıyaman'da 547 ev karantinaya alındı
547 ev karantinaya alındı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.