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Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusu karşısında kayıplar vermeye devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 07:44 | Son Güncelleme

Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, dün ve bugün sabaha karşı insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusunun birliklerinin bulunduğu mevkileri ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla, top ve havanlarla ateş açtığı belirtildi.

Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, dün ve bugün sabaha karşı insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusunun birliklerinin bulunduğu mevkileri ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla, top ve havanlarla ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Terter, Ağdam, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerinin aldığı önlemler sonucunda Ermenistan ordusunun çok sayıda kayıplar vererek geri çekilmek zorunda bırakıldığı bildirildi.
Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan’a ait çok sayıda asker, 2 T-72 Tank, 3 D30 obüs, 1 “Zastava M-55” uçaksavar, 1 insansız hava aracı ve 3 mühimmat kamyonun imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, ayrıca tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi.

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