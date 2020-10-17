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Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye füze saldırısı düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 00:57 | Son Güncelleme

Ermeni silahlı kuvvetleri Gence’ye tekrar ateş açtı.

Ermeni silahlı kuvvetleri Gence’ye tekrar ateş açtı. Şehirde birkaç patlama meydana geldi. İlk raporlara göre, mermilerden biri bir eve isabet etti. 10 yaşında bir çocuğun enkazdan kurtarıldığı ifade ediliyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hacıyev saldırısı sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Ateşkesin arkasına sığınan Ermenistan ordusu savaş suçu işlemeye devam ediyor. Gence ve Mingaçevir kentleri füze saldırılarına maruz kaldı. Ermenistan’a yeni füze sistemleri getirildi ve hemen Azerbaycan’da sivillere karşı kullanıldı. Gencede can kayıpları arasında sivillerde var. Azerbaycan’ın ikinci büyük kentinde masum siviller, Ermenistan’ın füze saldırısı altında. İnsani ateşkese yönelik vicdansız çağrıların Ermenistan’ın bu savaş suçlarını görmesi gerekir. İlk bilgilere göre 20’den fazla ev yıkıldı” ifadelerini kullandı.

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