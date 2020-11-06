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Ermenistan ordusu bir camiyi daha domuz ahırına çevirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2020 16:20 | Son Güncelleme

Azerbaycan askerleri, işgalden kurtarılan Gubadlı kentinde Ermenistan'ın tarihi bir camiye verdiği zarar gözler önüne serildi.

Ermenistan ordusu bir camiyi daha domuz ahırına çevirdi

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan askerleri, işgalden kurtarılan Gubadlı kentinde Ermenistan'ın tarihi bir camiye verdiği zarar gözler önüne serildi. Hızla sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından Azerbaycan'ın tarihine verilen zarar eleştirilerin hedefi oldu. Öte yandan Ermenistan daha önce de işgalden kurtarılan Zengilan'da tarihi bir caminin Ermeni askerleri tarafından domuz ahırına çevrildiği ortaya çıkmıştı.

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