Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermenistan ordusu kayıplar verdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 29 Ekim gün boyunca ve 30 Ekim sabaha karşı yeni insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun, Azerbaycan ordusunun birliklerinin bulunduğu mevkileri ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla, top ve roketatar sistemleriyle ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, Ağdere, Hocavend ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermeni askerlerinin engellendiği bildirildi.

Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan’a ait çok sayıda asker, 2 Su-25 savaş uçağı, 3 T-72 tankı, 2 adet”SMERCH” ve 1 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar sistemi, 10 topçu bataryası, 2 “Gvozdika” kundağı motorlu obüs, 1 “Osa” uçaksavar roket sistemi, 1 P-18 radar istasyonu ve 4 askeri aracın imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi.

