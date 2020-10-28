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Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 08:35 | Son Güncelleme

Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 27 Ekim gün boyunca ve 28 Ekim sabaha karşı yeni insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusunun birliklerinin bulunduğu mevkileri ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla ateş açtığı belirtildi.Ermenistan birlikleri kayıplar vererek geri çekikdiAçıklamada, Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Zengilan ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermeni askerlerinin kayıplar vererek geri çekildiği belirtildi.2 bin asker yerine 3 yüz asker toplandıAyrıca açıklamada, Ermenistan’dan toplanan askeri personelin işgal altındaki Azerbaycan topraklarına gönderilmesi süreci devam etmekte olduğu ve 2.000 kişiyi savaşmak üzere toplama emri verilmesine rağmen sadece 300 kişi toplandığı aktarıldı.

Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 27 Ekim gün boyunca ve 28 Ekim sabaha karşı yeni insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusunun birliklerinin bulunduğu mevkileri ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla ateş açtığı belirtildi.
Ermenistan birlikleri kayıplar vererek geri çekikdi
Açıklamada, Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Zengilan ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermeni askerlerinin kayıplar vererek geri çekildiği belirtildi.
2 bin asker yerine 3 yüz asker toplandı
Ayrıca açıklamada, Ermenistan’dan toplanan askeri personelin işgal altındaki Azerbaycan topraklarına gönderilmesi süreci devam etmekte olduğu ve 2.000 kişiyi savaşmak üzere toplama emri verilmesine rağmen sadece 300 kişi toplandığı aktarıldı. Birçok askerler ve polisler cepheye gitmeyi reddettiği bildirildi.
Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan’a ait çok sayıda asker, 1 "Osa" ZRK, 3 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar sistemi 6 D-30, 5 D-20, 1 D-44 obüs, 2 2A36 Giatsint-B obüsü, 1 120 mm havan, 1 Konkurs tanksavar füzesi ve 6 askeri araç imha edildiği aktarıldı.
Açıklamada, tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi.

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