HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ermenistan ordusu kayıplar vermeye devam ediyor

Ermenistan ordusu kayıplar vermeye devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 09:12 | Son Güncelleme

Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 Kasım gün boyunca ve 3 Kasım sabaha karşı insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordu birliklerinin bulunduğu mevkiler ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla, top ve roketatar sistemleriyle ateş açtığı belirtildi.

Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 Kasım gün boyunca ve 3 Kasım sabaha karşı insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordu birliklerinin bulunduğu mevkiler ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla, top ve roketatar sistemleriyle ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Ağdere, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerinin aldığı önlemler sonucunda Ermenistan ordusunun çok sayıda kayıplar vererek geri çekilmek zorunda bırakıldığı bildirildi.
Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan’a ait çok sayıda asker, 4 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar sistemleri, 1 “KUB” uçaksavar füze sistemi, 9 topçu bataryası ve 2 mühimmat dolu kamyonun imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?''Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
Çekiliş saati merakla bekleniyorÇekiliş saati merakla bekleniyor
En Çok Okunan Haberler
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!
Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!
Çukur'da duygusal veda sahnesi! Ünlü oyuncu ayrıldı mı?
Çukur'da duygusal veda sahnesi! Ünlü oyuncu ayrıldı mı?
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
29 kız çocuğunun cesetlerini mumyalayan tarihçi mahkemeye çıktı
29 kız çocuğunun cesetlerini mumyalayan tarihçi mahkemeye çıktı
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Diğer Haberler
Bebekken sokağa atıldı, babası taciz etti, uyuşturucu batağına saplandı...
Bebekken sokağa atıldı, babası taciz etti, uyuşturucu batağına saplandı...
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak koronavirüse yakalandı
AK Parti İl Başkanı korona oldu
Sayısal Loto sonuçları 2 Kasım 2020 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 2 Kasım Sayısal Loto sonuçları
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
Rıza Bey Apartmanı enkazından bir kedi kurtarıldı
Enkaz altında kalan kedi böyle kurtarıldı
Deprem profesöründen korkutan açıklama: İstanbul nüfusunun yüzde 20’sini etkileyecek
Deprem profesöründen korkutan açıklama: İstanbul nüfusunun yüzde 20’sini etkileyecek
FETÖ'nün polis akademisi yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var
FETÖ'nün polis akademisi yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.