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Ermenistan ordusu, sınırda Azerbaycan ordusuna ait mevzilere ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 12:14 | Son Güncelleme

Ermenistan ordusu, Azerbaycan sınırında Azerbaycan ordusuna ait mevzilere ateş açtı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırda Azerbaycan ordusuna ait mevzilere ateş açtığı duyuruldu.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan sınırında Azerbaycan ordusuna ait mevzilere ateş açtı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırda Azerbaycan ordusuna ait mevzilere ateş açtığı duyuruldu. Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu gerginleştirmeye çalıştığı belirtildi.
Yerel saatle 11.10’dan itibaren Berd bölgesinde olan Ermenistan birliklerinin Daşkesen bölgesindeki Azerbaycan ordusuna ait mevzilere, Vardenis bölgesinden ise Azerbaycan’ın Tovuz bölgesindeki mevzilere büyük kalibreli silahlarla ateş açtığı vurgulandı.

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