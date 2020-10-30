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Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerini hedef almayı sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 09:05 | Son Güncelleme

Azerbaycan, Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi bölgelerine Ermenistan ordusu tarafından ateş açıldığını duyurdu.Ermenistan ordusu yeni insani ateşkes ihlallerini sürdürerek, sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor.

Azerbaycan, Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi bölgelerine Ermenistan ordusu tarafından ateş açıldığını duyurdu.
Ermenistan ordusu yeni insani ateşkes ihlallerini sürdürerek, sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatte 07.35’ten itibaren Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi bölgelerine Ermenistan ordusu tarafından ateş açıldığı belirtildi.
Açıklamada, Ermenistan ordusunun saldırılara ilişkin Azerbaycan ordusu tarafından gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.

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