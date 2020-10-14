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Ermenistan ordusu Terter’de gazetecileri hedef aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 11:00 | Son Güncelleme

Ermenistan ordusu Terter şehrinde çekim yapan gazetecileri hedef aldı.Ermenistan sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ederken gelişmeleri takip etmek için bölgeye giden Azerbaycan Devlet Televizyonu AZTv muhabirlerinin aracının yanına top mermisi isabet etti.

Ermenistan ordusu Terter şehrinde çekim yapan gazetecileri hedef aldı.
Ermenistan sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ederken gelişmeleri takip etmek için bölgeye giden Azerbaycan Devlet Televizyonu AZTv muhabirlerinin aracının yanına top mermisi isabet etti. Ermenistan ordusunun saldırısı sonucu gazetecilerin aracına şarapnel parçaları gelirken, aracın lastikleri de kullanılamaz hale geldi. Saldırıda aracı kullanan şoför karnından yara alırken bölgede yaşayan bir sivil ise kolundan ağır şekilde yaralandı. Bölgeye çekim için giden gazeteciler ise saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.
Saldırıya uğrayan AZTv Muhabiri Elnur Tofig yaptığı açıklamada, “Sabah saatlerinde yanımıza top mermisi düştü. Ama bölgeden sağ salim kurtulduk. Daha sonra Terter’in Düyerli köyündeki okula top mermisi isabet ettiğini duyduk ve o noktaya gittik. Okula haber hazırlamaya girdik ve mermi isabet etti tavan üzerimize çöktü. Biz oradan bir şekilde çıktık ve dışarı çıkarken o noktaya 3-4 tane mermi daha isabet etti. Beş 6 metre sonra bir mermi daha isabet etti aracımızın tekerleğine hasar verdi ve aracımızın kendisine de hasar verdi şoförümüz yüzünden ve karnından yaralandı. O noktada bir sivili gördük. Sivil kolundan çok ağır yaralanmıştı onu aracımıza aldık ve tekerliğimiz patlamış durumda olduğu için zorlukla o noktadan ayrıldık. Sivili buraya getirdik ve doktorlar müdahale etti. Köyleri anladık sivilleri anladık şimdi de muhabirlere saldırıyorlar. Hiçbir dünya savaşında muhabire, tıp çalışanına saldırıldığı görülmedi. Biz bir olay yaşadık ve sizde buna şahitsiniz” diye konuştu.
Terter şehrinde sivil yerleşim birimlerine son 24 saatte onlarca roket ve top mermisi isabet etti.

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