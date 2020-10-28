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Ermenistan ordusunun Berde’deki saldırısında ölenlerin sayısı 19’a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 14:39 | Son Güncelleme

Ermenistan ordusunun Berde kent merkezini vurması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükselirken 60 kişinin yaralandığı belirtildi.Ermenistan ordusu, insani ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef alamaya devam ediyor.

Ermenistan ordusunun Berde kent merkezini vurması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükselirken 60 kişinin yaralandığı belirtildi.
Ermenistan ordusu, insani ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef alamaya devam ediyor. Ermeni silahlı kuvvetleri, Smerch füzesi ile Berde kentini vurdu. Azerbaycan ordusuna ait hava savunma sisteminin imha ettiği füzenin parçaları işlek bir cadde ile dükkanların ve binaların bulunduğu kent merkezine düştü. Yapılan son açıklamaya göre saldırı sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı. Çevrede bulunan araçlar ve evlerde hasar meydana geldiği öğrenildi.
Bölgede arama kurtarma operasyonları sürüyor.

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